IPL: ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್‌; ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಲ್ ನಡೆಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶನಿವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದ 11 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲದೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಜತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್: ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜತೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಳಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಅವರಿಗೂ ಕೇಳಿದ್ದು, ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

'ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇದೆ. ಅವರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗ. ಈಗ ನಾವು ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, 'ಅವರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಲಿ ನಮಗಲ್ಲ' ಎಂದರು.