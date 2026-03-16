ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ: ಭೋಜೇಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ

'ಬೆಂಗಳೂರು': 'ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರೂ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸದಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರಾ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಸ್.ಎಲ್ ಭೋಜೇಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೊರನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ 140 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, 40ಕ್ಕಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು, ಹಳೆಯ 203 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯದಷ್ಟು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆಯೇ' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಬ್ಬ, ಕಾಲಿಗೊಬ್ಬರು ಜನ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೈಬೆರಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದರೂ, ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಸೌಜನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಭಾಪತಿ ಬಸರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, 'ನಾನು ದಿನಾ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು– ಮೂವರು ಸಚಿವರು ನನಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ? ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಲು ಏಕೆ ಸಮಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳಿ' ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯೇ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರು ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಭಾನಾಯಕ ಎನ್.ಎಸ್. ಭೋಸರಾಜು ಹೇಳಿದರು.