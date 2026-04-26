ಜಗಳೂರು: 'ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಮನುವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ತುರ್ತು ಎದುರಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾಥಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಳಿಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಕೋಮುವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಿರಂತರ ಚಳವಳಿ ರೂಪಿಸಿದ ಸಿಪಿಐ ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಏಕಮುಖಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹುಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ನೆಲ, ಜಲವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಜನವಿರೋಧಿ, ಜೀವವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯ ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ತರಲು ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್, ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಮುಖಂಡ ದೊಣೆಹಳ್ಳಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಿರೇಮಠ್, ರಘು, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆವರಗೆರೆ ಚಂದ್ರು, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆವರಗೆರೆ ಉಮೇಶ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮಂಜಪ್ಪ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಲಮ್ಮ, ಶಿವಮ್ಮ, ಗಿರಿಜಾ, ಗೌರಮ್ಮ, ಬಿದರಕೆರೆ ಪುಷ್ಪಾ, ತೋರಣಗಟ್ಟೆ ಹರೀಶ್, ಲಿಂಗರಾಜ್, ಏಕಾಂತಪ್ಪ, ರುದ್ರೇಶ್, ಓಬಮ್ಮ, ಗೀತಮ್ಮ, ಸತೀಶ್ ಮಲೆಮಾಚಿಕೆರೆ, ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>