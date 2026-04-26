ಜಮಖಂಡಿ: 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಹಾಜಿ ಇಲಾಹಿ ಕಂಗನೊಳ್ಳಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ ಹಾಗೂ ನಸೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಮಖಂಡಿ ಉಲೇಮಾ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸ ಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ಜಮೀರ್ಅಹ್ಮದ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೌಲಾನಾ ಮುಪ್ತಿ ಹಾರುನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ರಾಜಕೀ ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ, ಕೆಲಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾತ್ತಿದೆ' ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮುಸ್ಲಿಮರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಸಮುದಾಯ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತಾ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೌಲಾನಾ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮದನಿ, ಮೌಲಾನಾ ಮುಜಮಿಲ್ ಶೇಖ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಹಫೀಜ್ ಜಾವೀದ್, ಹಫೀಜ್ ಫಾರೂಕ, ಮಹಮ್ಮದ ಸಮಿವುಲ್ಲಾ, ಶಫಿ ಹಫೀಜ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಇಸಾಕ, ಮುಬಾರಕ ಅಪರಾಧ, ರಿಯಾಜಹ್ಮದ ದಿಲಾವರ, ಬಂದೆನವಾಜ ಬೇಪರಿ, ವಹೀದಾಬೇಗಂ ಅತ್ತಾರ, ಯಾಸೀನ ಯಾದವಾಡ, ಅಲ್ತಾಪ ಬೋಜಗಾರ, ಮಕ್ಬೂಲ ಅಥಣಿಕ, ಬಂದೇವನಾಜ ಕಂಕಣವಾಡಿ, ನಿಜಾಂ ಖುದಾವಂದ, ಅಯಾಜಹ್ಮದ ಶೇಖ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>