ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಠಪತಿ ಆಯ್ಕೆ

ಜಮಖಂಡಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗುರು ಆರ್. ಮಠಪತಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಾಸುದೇವ ಹೂವನ್ನವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗುರು ಆರ್. ಮಠಪತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನಾವರಣ, ಉದ್ಯೋಗದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೌಕರರನ್ನು ಹೊರತರುವುದು, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ಪರಂಪರೆ, ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸುವುದು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು– ನುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನೌಕರರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪುರವಣಿಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವುದು.. ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.