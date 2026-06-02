ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್‌: ಆರ್ಯನ್‌ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್) ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಯನ್ ರಘುಪತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗರಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರ್ಯನ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸಹಕಾರ ನಗರದ ನಾರಾಯಣ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನು ಪರಮೇಶ್ವರನ್ 13ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಅಗ್ರ 10 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.

ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮನು ಅವರ ತಂದೆ–ತಾಯಿಯೂ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮುಂಬೈನ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಸಿಎಸ್ಇ) ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಹಾಗೂ ಮನು ಅವರು 360 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 310 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು. ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಗುರಿ ಇದೆ –ಆರ್ಯನ್ ರಘುಪತಿ

ಐಐಟಿ–ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ –ಮನು ಪರಮೇಶ್ವರನ್