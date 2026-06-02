ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್‌: ಆರ್ಯನ್‌ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜೂನ್ 2026, 23:31 IST
ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ ವೀಕ್ಷಣೆ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು. ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಗುರಿ ಇದೆ
–ಆರ್ಯನ್ ರಘುಪತಿ
ಐಐಟಿ–ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ
–ಮನು ಪರಮೇಶ್ವರನ್‌
