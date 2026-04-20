ಜೆಸ್ಕಾಂ: ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಸುಣ್ಣ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾದಾಯಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಜೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಎರಡು ವಲಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ₹ 17,500 ಗೌರವಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಜಿವಿಪಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹ 5,000 ದಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಕಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜಿವಿಪಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ.

ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಜೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಬಂದರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಿಸದ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಎಂಬಂತೆ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿವಿಪಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕೆ ಅಂಗಲಾಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆತವರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿವಿಪಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಫೀಡರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ (ಜಿವಿಪಿ) ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳು, ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಸರ್ಕಾರದ ಕಚೇರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಮೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನದ ಜೊತೆಗೆ ₹ 5000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಿಸುವ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು: ಬಿಲ್ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿಯಾಗುವ ಶೇಕಡವಾರು ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾದರೂ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ