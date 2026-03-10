<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಹಳೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೂ ಇದೇ ರೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ (ಕರ್ತವ್ಯಸೂಚಿ ನಾಮಾವಳಿ) ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ರಾಚಯ್ಯ ಅವರು ವೇಗ ನ್ಯಾಯದಾನದ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಧಾನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ 22ನೇ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾ.ರಾಚಯ್ಯ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಕಲಾಪ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮೆಮೊ (ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ) ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ವಕೀಲ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮೌಖಿಕ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>‘ಈ ರೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಿಂದಿನವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,700 ಅರ್ಜಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 250 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>