ಕಡೂರು: ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಳವು

ಕಡೂರು: ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಸ.ನಂ.1ರಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರಾಪ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಕಳವಾಗಿವೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮೇ 1ರಂದು ಪಾದಮನೆ ಗಸ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿತ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಕಳುವಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪಾದಮನೆ ವಲಯ ಗಸ್ತಿನ ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕಿ ಗೀತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260520-126-1459768895