ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರೈಲು ಸೇವೆ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ರಾಯಚೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕಾಕಿನಾಡ ನಡುವೆ ಮೇ 1 ರಿಂದ ನೂತನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17289 ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮೈಸೂರಿ ನಿಂದ ಕಾಕಿನಾಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17290 ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿ ರಲಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ರೈಲು 2 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಸೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ಭಕ್ತರು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ರೋಡ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಭಾಗದ ಜನರಿಗೂ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: ರೈಲು ಒಟ್ಟು 33 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾಕಿನಾಡ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ವಿಜಯವಾಡ, ಗುಂಟೂರು, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರೋಡ್, ಆದೋನಿ, ಹಿಂದೂಪುರ, ಯಲಹಂಕ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯ: ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಬರುವ ರೈಲು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2.30ಕ್ಕೆ ಯಾದಗಿರಿ, 3.48ಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:20ಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಸಂಜೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4.43ಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ 5.58ಕ್ಕೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ರೈಲುಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ನಡುವಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾಕಿನಾಡ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾರಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಮೇ 1 ರಿಂದ ಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಮೇ 2 ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಾಬುರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-32-101142020</p>