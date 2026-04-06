‘ಜಗಜೀವನರಾಂ ದೇಶ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ’

ಕಕ್ಕೇರಾ: 'ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು ಈ ದೇಶಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ' ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೂ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ 119 ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಪಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವದೇಶದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳಿಚಕ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾಡಿನ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು , ಅವರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜಂಪಾ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪರಮಣ್ಣ ಕಮತಗಿ, ಪರಮಣ್ಣ ತೇರಿನ್, ಗುಂಡಪ್ಪ ಸೋಲಾಪುರ, ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮಣ್ಣ ಕಮತಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ದಳಾರ್, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ತೇಲಾಂಗ್, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳಿಚಕ್ರ, ರಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಸುಭೇದಾರ್, ಗುಂಡಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಬುಚ್ಚಪ್ಪನಾಯಕ, ಚಂದ್ರು ವಜ್ಜಲ್, ಪವಾಡೆಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಹೋರಾಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಸೋಮನಾಥ ಬನದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದ್ರು ನಡಿಗೇರಿ, ನಾಗರಾಜ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಗೈಯ್ಯಪ್ಪ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಗುರಪ್ಪ ಭೈರಡಗಿ, ದುರಗಪ್ಪ ತಳಗೇರಿ, ಮರೆಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್, ಗುಡದಪ್ಪ ಬಿಳೇಭಾವಿ, ಐಬೂ, ಬಸವರಾಜ ಹೊಸ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>