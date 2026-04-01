ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ

ಅಫಲಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ–ರಾಣಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.

ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಫಜಲಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಮಳೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಾ–ರಾಣಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿಯನ್ನು ಅಫಜಲಪುರಕ್ಕೆ ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ, ಜಮಾದಾರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈತ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜಾ–ರಾಣಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿಯನ್ನು 3 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಾಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹6 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹ 6 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕರಜಿಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೈತರಿಗೆ ರಫ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯದ ಬೆಳೆಯೆಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ. ಸರ್ಕಾರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ದು ಸಿನ್ನುರ, ಮಾಂತೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ರಾಮಲಿಂಗ ನಾಟೀಕಾರ, ಸುರೇಶ ನಾಟಿಕಾರ, ದುಂಡಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ, ಅಶೋಕ ಜಮಾದಾರ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ರೈತರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-31-1618063320