‘ಗೋವನ್ನು ‘ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ’

ಕಾಳಗಿ: 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಗೋವಂಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನೀಲಕಂಠ ಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಗೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಅಪರಾಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಗೋ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂದಿಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಗೋ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೇವಣಸಿದ್ದ ಶರಣರು, ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾಂತಿ, ಜಗದೀಶ ಪಾಟೀಲ, ಕಾಳಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ರೇವಣಸಿದ್ದ, ರಮೇಶ ಕಿಟ್ಟದ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ, ನೀಲಕಂಠ, ನೀಲಕಂಠ ಮಡಿವಾಳ, ದತ್ತು ಗುತ್ತೇದಾರ, ಶೇಖರ ಮಾನಶೆಟ್ಟಿ, ಈರಣ್ಣ ತೆಂಗಳಿಕರ್, ಕಾಳಪ್ಪ ರಾಜಾಪುರ, ರೋಹನ ಜಾಧವ, ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳ, ಸಂತೋಷ ಪತಂಗೆ, ಚಿಮ್ಮನಕುಮಾರ ಉಮಿಯಾಜಿ, ಬಾಬು ಹೀರಾಪುರ, ನಾಗರಡ್ಡಿ ರಾಜಾಪುರ, ಗುರುರಾಜ ಮದ್ದೂರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಅಮೃತ, ನಾಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>