‘ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಲಿ’

ಕಲಬುರಗಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 56,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 84 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ: ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಂತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾಡಲಾಗದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪರವಾದರೆ ಇದೇ 27ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಕ್ರಮಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಾರದು; ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೆಎಟಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ರಾಠೋಡ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಸಂಘರ್ಷ್, ಶ್ರೀಶೈಲ ತೇಲಿ, ಈರಣ್ಣ ಸಲಗರ ಮತ್ತಿತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-34-523339122</p>