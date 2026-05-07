ಏಡ್ಸ್‌ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ: ಆಧಾರರಹಿತ ಡಿಕ್ರಿ ರದ್ದು

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಎಚ್ಐವಿ ಕಾಯಿಲೆ ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪತಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಪತ್ನಿ (38) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ 'ಮಿಶ್ರಿತ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ'ಯನ್ನು (ಎಂಎಫ್ಎ) ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ (ಕಲಬುರಗಿ), 'ದಾಖಲೆಯಿಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

'ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ದಾಯಕ ದಾಖಲೆ ಗಳನ್ನು ಪತಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬೀದರ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ 2016ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ನೀಡಿರುವ ವಿಚ್ಛೇದನ ಡಿಕ್ರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಪತಿಯ ಪರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಹಣಮಂತರಾಯ ಸಿಂದೋಲ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣ: ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ನಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ. ಪತಿ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ದಂಪತಿ 2002ರ ಜೂನ್ 16ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪುತ್ರರೊಂದಿಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಳೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆದರೂ ಮರಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ನಾನು ಎಚ್ಐವಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ–1955ರ ಅಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಪತಿ ಕೋರಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಬೀದರ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ