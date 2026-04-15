53 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಕಲಬುರಗಿಯ ತಾಪಮಾನ

ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 44 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಈ ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವಾಗಿತ್ತು. 

'ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲೇ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಕೋಲಾದಲ್ಲೂ 44 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು) ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿಈವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 6ನೇ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ.

'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2010ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು 44.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, 1973ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು 44 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ 53 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರವರೆಗೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿದ್ದು, ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಹಮಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು 'ಹೀಟ್ ವೇವ್' (ಶಾಖದ ಅಲೆ) ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ.

ಏ.14ರಂದು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 39.5, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 40, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 39.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.

ಕುದಿನೆಲವಾದ ವಿಜಯಪುರ:

ವಿಜಯಪುರ ವರದಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ 14 ಕಡೆ ಬುಧವಾರ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. 

ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ 43.7, ಬಬಲೇಶ್ವರ 43.5, ಮಮದಾಪುರ 43.3, ಸಿಂದಗಿ 43.1, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ 43.1, ಇಂಡಿ 42.8, ಢವಳಗಿ 42.7, ಆಲಮೇಲ 42.7, ಚಡಚಣ 42.6, ತಾಳಿಕೋಟೆ 42.6, ನಾಗಠಾಣ 42.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೂ ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲು ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಾರ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಸೇರಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.