ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮಹಾಪೂರ

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ'ದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ದಿನೇದಿನೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 5,814 ಅರ್ಜಿಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ–2005ರಡಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿ ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಎನಿಸದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರ 1ನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯದಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಜಿದಾರರು 2ನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಕದ ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠ ರಚನೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಈತನಕ ಇಂಥ ಒಟ್ಟು 16,652 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10,838 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ 5,814 ಅರ್ಜಿಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೈಕಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಕದತಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ, 1,972 ಅರ್ಜಿಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 299 ಅರ್ಜಿಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾದಿವೆ.

ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ 1,232, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ 680, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 609, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 533, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 489 ಅರ್ಜಿಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಬಹುತೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೇ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲಿನ 1ನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ತುಸು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದರೂ ಅಂಥ ಅರ್ಜಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: 'ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಯಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಾ