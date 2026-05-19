<p>ಕಲಬುರಗಿ: ‘ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಳಚುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನೀತಿ, ಯೋಜನೆ, ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವಿಭಾಗ (ಪಿಪಿಡಿಎಡಬ್ಲ್ಯು) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಕುರಿತು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026–30ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಿಪಿಡಿಎಡಬ್ಲ್ಯು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ತಿಳಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಕೋರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ನಗರದ ಐವಾನ್–ಎ–ಶಾಹಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ‘ಪ್ರೊ.ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯಂತೆ ಈ ಸಲವೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ₹75 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ನತಿ–ರಾಯಚೂರು–ಕೊಪ್ಪಳ– ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯ ಸರ್ಕಿಟ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಸವ ಸರ್ಕಿಟ್, ಬೀದರ್–ಕಲಬುರಗಿ ಒಳಗೊಂಡ ಡೆಕ್ಕನ್ ಸುಲ್ತಾನರ ಪರಂಪರೆಯ ಸರ್ಕಿಟ್, ವಿಜಯನಗರ, ಹಂಪಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಒಳಗೊಂಡ ವಿಜಯನಗರ ಪರಂಪರೆಯ ಸರ್ಕಿಟ್, ಕೃಷ್ಣಾ–ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದ ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದ ಜಿಡಿಪಿ ಗಾತ್ರವು ₹29 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗದ ಕೊಡುಗೆ ₹2.91 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಶೇ10ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೊಡುಗೆ ಶೇ9.55ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಜಿಡಿಪಿಗೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈಗಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಶೇ9.55ರಿಂದ ಶೇ12–ಶೇ14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಗೆ ರೂಪಿಸಲು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಈ ಭಾಗದ ಸಚಿವರೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯು 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹4,137 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ₹5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶೇ50ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ: ‘ಈ ಸಲವೂ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ ಶೇ25ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಸಲವೂ ಶೇ50ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>350 ಹುದ್ದೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ: ‘ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ 703 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವುದು ಅನುಮಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 350 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಲಿನ್ ಅತುಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-35-1174035834</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>