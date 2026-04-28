‘ಶಿವದಾಸ್ ಘೋಷ್ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯ’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಚಿಂತಕ ಶಿವದಾಸ್ ಘೋಷ್ ಅವರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಎಸ್ಯುಸಿಐ (ಸಿ) ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೆಟ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಭವನದಲ್ಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ 78ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'1948ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ರಾಜಿರಹಿತ ಪಂಥದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಶಿವದಾಸ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ನೈಜ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಎಸ್ಯುಸಿಐ (ಸಿ) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದಾಗ, ಎಸ್ಯುಸಿಐ (ಸಿ) ಪಕ್ಷವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ನೈಜ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಕೂಟಗಳು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನರಮೇಧವು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ಕೆ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪಕ್ಷವು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮಣ್ಣ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೆಟ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ. ಶಶಿಧರ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಾದ ವಿ. ನಾಗಮ್ಮಾಳ್, ಗಣಪತರಾವ್ ಕೆ. ಮಾನೆ ಇದ್ದರು.