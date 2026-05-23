ಜಿಬಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆಯಿಲ್ಲ: ರಾಜೇಶ್

<p><strong>ಕನಕಪುರ</strong>: ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಬಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾಣಕಲ್ ನಟರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದಿಶಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಗೇರಹಳ್ಳಿ ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲು ಗೆಲ್ಲಲಿ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸಿರುವ ಅವರು, 'ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಸಿ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದವರಲ್ಲ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಂದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಾಗಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಪನ್ ನೀಡಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೋತಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.