‘ಕನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಬೇಡ’

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ: 'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕನೇರಿ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಮಠದ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೀಯರ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು 'ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ನಾವು' ಒಕ್ಕೂಟ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>'ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿವೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಹರ್ಲಾಪೂರ ಹಾಗೂ ವೀರೇಶ ಶಾನುಭೋಗರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.