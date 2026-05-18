‘ಸಿಎಂ, ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ’

<p>ಕಾರಟಗಿ: ‘ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ನಾನು. ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಾದ ರಾಯರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪುನಾರಚನೆ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹೋದರೂ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿರುವೆ. ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಇಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪೆದ್ದನಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂದೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 4 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತ, ಬಂಗಾರದ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರುತ್ತದೆ. ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿ ಎಂದಿರುವ ಅವರು ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌದೆ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಮರೆತಂತಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿದಿರುವ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಹುದ್ದೆ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸಮರ್ಥರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾರಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹ 110 ಇದ್ದಾಗಲೂ, ₹60ರಿಂದ ₹70 ಗಳಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಮೋದಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಮೋದಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು, ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ನಾಟಕವಾಡುವುದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಊಟ ಬಿಡಿರಿ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಮೋದಿ, ಭಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ, ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೇ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನುರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗದೇ ತಜ್ಞರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮತದಾನದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಮೇಗೂರು, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಬಸವರಾಜ ಬೂದಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಈಶಪ್ಪ ಎಚ್., ಹಿರೇಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ, ವೀರೇಶ ಮುದುಗಲ್, ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣೇಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕೆ. ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸುಂಕದ, ನಾಗರಾಜ್ ಅರಳಿ, ಮಹೇಶ ಕಂದಗಲ್, ರಾಜು ದೇವಿಕ್ಯಾಂಪ್, ನಾಗರಾಜ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-35-452824897</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>