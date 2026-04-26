‘ದುರ್ಬಲರು ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆ ಕಾರಣ’

ಕಾರ್ಗಲ್: 'ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರು ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕೆ.ಶ್ರೀಪತಿ ಹಳಗುಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುವೆಂಪು ರಂಗ ಮಂದಿರದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯುವಜನತೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಬಲು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಪಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ–ವರ್ಗದ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿರ್ಜಾಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿ ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂ. ಮಾದೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿ. ಆನಂದ ಕುಮಾರ್, ಕೆಪಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ವೀರೇಂದ್ರ, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಬಂಧಕ ರಾಜು, ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ವಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಚ್.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಚೈತ್ರಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕೇಶವೇಗೌಡ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-42-398255689</p>