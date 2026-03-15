ಪ್ರಶೋತ್ತರ
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
* ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ?
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನೋಂದಣಿಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿವೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ದರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ?
ನಿಯಮ 16 ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪತಿ–ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು.
ಅತ್ತೆ, ಮಾವನಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ತೆ, ಮಾವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ?
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ‘ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ’ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿಲ್ಲ?
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರೇತರ ನೌಕರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅನುದಾನದ ಮೂಲಕ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೂ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕ ಆಗಿಲ್ಲ?
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. 55 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು. ವಿನಾಕರಣ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್.ಪಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದು.
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ, ಪಿಂಚಣಿ ₹ 4,125 ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ?
ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ವರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸಂಪುಟಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜಾರಿಯಾದರೆ, ನಿವೃತ್ತರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಾಗುವುದು.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ?
ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜತೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಜತೆ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಅಡಿ ತಂದು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸಮಯ ಆಗಬಹುದು.
