ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ– ರಾಯರಡ್ಡಿ ‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್’ ಜಟಾಪಟಿ !

'ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು' ಎಂಬ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರ ವಾದಕ್ಕೆ, 'ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಓದಲಿ. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗುಲಾಮರಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, 'ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೇ? ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಡ ಎಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ, 'ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಲಿ. ಯಾರ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇನು' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಆಗ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, 'ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಿದ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯರಡ್ಡಿ, 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋರು ಮಾತ್ರ ಮೇಧಾವಿ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದರು.

ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್'ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿ: 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ತೆರೆಯಿರಿ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಖಾದರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.