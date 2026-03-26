ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ | ಸಂಸದೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ: ಖಾದರ್

'ಬೆಂಗಳೂರು:' 'ಪ್ರಸಕ್ತ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ನಡೆದ ಕಲಾಪವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.35ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯನ್ನೂ ದಾಟಿ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 1.42ರವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಸಂಸದೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲಾದ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಹೀಗೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತೋರಿದ ಬದ್ಧತೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.

'16ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಒಟ್ಟು 13 ದಿನ ನಡೆದಿದ್ದು, 80 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ, ಕೆಲವು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಮಂಡನೆಯಾದ ಒಟ್ಟು 12 ಮಸೂದೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಧನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಸೂದೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

'ಒಟ್ಟು 2,791 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ 195 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 180ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2,503 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪೈಕಿ 2,254 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 323 ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 158ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಳೀಯಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿರುವ ಐದನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನೂ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.