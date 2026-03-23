Karnataka Govt: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ₹14,767 ಕೋಟಿ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಮಂಡನೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ವಿವಿಧ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಗಳ ಪಾವತಿಗೆ ₹1,025.48 ಕೋಟಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ₹147 ಕೋಟಿ, ಕಾಡಾನೆ– ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹223 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ₹14,767.89 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<h2>ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:</h2>.<ul><li><p>ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹15 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>2019 ಮತ್ತು 2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಗಳ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹5.55 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>ಮಾನವ– ಕಾಡಾನೆ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗೆ ₹223 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ವೃಕ್ಷೋದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹20 ಕೋಟಿ </p></li><li><p>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹110 ಕೋಟಿ </p></li><li><p>ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹131 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ, ಹಾಸನ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆದ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹16 ಕೋಟಿ </p></li><li><p>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹60 ಲಕ್ಷ</p></li><li><p>ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹5.13 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಪೀಠ ಮತ್ತು ಮೇಜುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹43 ಲಕ್ಷ</p></li></ul>