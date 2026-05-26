ಸಾಲ ವಿತರಣೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ₹11.88 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ₹12.71 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಸಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 12.77ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ (ಶೇ 16.08) ಕಡಿಮೆ. ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಶೇ 13.31ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ (ಶೇ 13.47) ತುಸು ಕಡಿಮೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಮಿತಿಯ 175ನೇ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ.

2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ₹4.38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾ ಗಿದ್ದು, ₹4.73 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 40ರಷ್ಟನ್ನು ಆದ್ಯತಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆರ್ಬಿಐನ ನಿಯಮ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 42ರಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಆದ್ಯತಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಸಾಲ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಯಮ. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇ 22ರಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೆರವಾಗಿವೆ. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹2.22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ₹2.47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ವಲಯಕ್ಕೆ ₹2.02 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗುರಿಗಿಂತಲೂ (₹1.90 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಲಭ್ಯತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.