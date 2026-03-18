ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭರವಸೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು, ನೈಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನಾ ನಿವಾರಣಾ ಆಯೋಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಬಜೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಘೋಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪಾಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'₹4.48 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವೆಚ್ಚ, ಸಾಲದ ಅಸಲು, ಬಡ್ಡಿ ಕಳೆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇವಲ ₹73 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ, ನೀರಾವರಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಾರಿಯೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 7.03 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಗುರಿ ಇದ್ದರೂ, 3.13 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಷ್ಟೇ ಮಂಜೂರಾಗಿವೆ. ಕೇವಲ 9,757 ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. 4.19 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ₹13,500 ಕೋಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 500 ಹೊಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಶಾಲೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ₹500 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ₹10 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ, ಮಹದಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 77 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ 78 ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಬರೀ 3,409. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ 629 ಕಂಪನಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ತೊರೆದಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.