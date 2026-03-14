ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು | ಉತ್ತಮ ರಾಜ್ಯವೋ, ಕೇಂದ್ರವೋ... ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಜಟಾಪಟಿ

<blockquote>ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು.</blockquote>.<div><blockquote>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ₹4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹಣ ಹೇಗೆ ನೀಡಿದರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀಡಿದರು?</blockquote><span class="attribution"> ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್</span></div>.<div><blockquote>ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ₹197 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ</blockquote><span class="attribution"> ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯೆ</span></div>.<div><blockquote>ಹೌದು, ಹೌದು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನೂರಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ</blockquote><span class="attribution"> ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು, ಸಭಾನಾಯಕ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್</span></div>.<h2>‘ಸತತ ಸಾಲದ ಬಜೆಟ್’</h2><p>17 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಅನುಭವ ಇರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬರಿಯ ಘೋಷಣೆ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ₹55 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯವರೆಗೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ₹49 ಲಕ್ಷಕೋಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿದ್ದು, ₹6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹197 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯವರೆಗೂ ಸಾಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ₹46 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p> <em><strong>-ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ</strong></em></p>.<h2>‘ಅನ್ಯಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಜೆಟ್’</h2><p>ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಅನುದಾನವು ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬರಬೇಕಿರುವ ಪಾಲನ್ನು ಕೇಳುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇ 4.76ರಷ್ಟು ಪಾಲು ನೀಡಿತ್ತು. 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಶೇ 3.76ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿತು. ಈಗ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲನ್ನು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p><p>ಕೇಂದ್ರವು ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಪಾಲನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><em><strong>- ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ</strong></em></p>.<h2>‘ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲದ ಸುಳಿ’</h2><p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದ (ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ) ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 2.93ರಷ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಶೇ 4.4ರಷ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.</p><p>ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಶೇ 25ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ (ಶೇ 24.94) ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 55ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.</p><p> <em><strong>-ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ</strong></em></p>