ಶನಿವಾರ, 14 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು | ಉತ್ತಮ ರಾಜ್ಯವೋ, ಕೇಂದ್ರವೋ... ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಜಟಾಪಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:27 IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ₹4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹಣ ಹೇಗೆ ನೀಡಿದರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀಡಿದರು?
ಎನ್‌.ರವಿಕುಮಾರ್‌, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ₹197 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯೆ
ಹೌದು, ಹೌದು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನೂರಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ಬೋಸರಾಜು, ಸಭಾನಾಯಕ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌
