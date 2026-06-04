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Homenewskarnataka news

ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸಂಪುಟ, ಅನುಭವಿಗಳ ಕೂಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 23:30 IST
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ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ 
ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ 
ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ
ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ
ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಆರ್. ಪಾಟೀಲ
ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಆರ್. ಪಾಟೀಲ
KarnatakaDK ShivakumarCabinetG Parameshwar

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