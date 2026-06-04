ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸಂಪುಟ, ಅನುಭವಿಗಳ ಕೂಟ

<p><em><strong>ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಚಿವರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವಿಗಳು. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಮತ್ತು ಯತೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ 11 ಮಂದಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು....</strong></em></p>.<h2>10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ</h2>.<p>ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ವರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಉಳಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h2>ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ</h2>.<p><strong>1. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ)</strong> </p>.<p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ</strong>: ಕನಕಪುರ (ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ)</p>.<p><strong>ಜಾತಿ</strong>: ಒಕ್ಕಲಿಗ</p>.<p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:</strong> ಎಂ.ಎ</p>.<p><strong>ವಯಸ್ಸು</strong>: 64 ವರ್ಷ</p>.<p><strong>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ</strong>: ಎಂಟು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ</p>.<p>ಹಿಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ: ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬಂದೀಖಾನೆ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಹಕಾರ, ಇಂಧನ, ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ</p>.<p><strong>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ:</strong> ₹1,413 ಕೋಟಿ</p>.<p>–––</p>.<p><strong>2. ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ</strong> </p>.<p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ:</strong> ಕೊರಟಗೆರೆ (ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ) (ಎಸ್ಸಿ ಮೀಸಲು) </p>.<p><strong>ಜಾತಿ:</strong> ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಬಲಗೈ)</p>.<p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:</strong> ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ</p>.<p><strong>ವಯಸ್ಸು</strong>: 75 ವರ್ಷ</p>.<p><strong>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ:</strong> ಆರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ</p>.<p><strong>ಹಿಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ</strong>: ಗೃಹ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ರೇಷ್ಮೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಜ್ಞಾನ– ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಐ.ಟಿ, ಬಿ.ಟಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ (ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ)</p>.<p><strong>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ</strong>: ₹20.02 ಕೋಟಿ</p>.<p>–––</p>.<p><strong>3. ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ</strong></p>.<p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ:</strong> ದೇವನಹಳ್ಳಿ (ಎಸ್ಸಿ ಮೀಸಲು) (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ)</p>.<p><strong>ಜಾತಿ:</strong> ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಎಡಗೈ)</p>.<p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:</strong> ಕಾನೂನು ಪದವಿ</p>.<p><strong>ವಯಸ್ಸು</strong>: 78 ವರ್ಷ</p>.<p><strong>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ:</strong> ಏಳುಬಾರಿ ಸಂಸದ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕ</p>.<p><strong>ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ:</strong> ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು</p>.<p><strong>ಘೋಷಿತ</strong> ಆಸ್ತಿ: ₹59.6 ಕೋಟಿ</p>.<p>------</p>.<p><strong>4. ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್</strong></p>.<p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ:</strong> ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ)</p>.<p>ಧರ್ಮ: ಕೈಸ್ತ</p>.<p>ವಯಸ್ಸು: 79 ವರ್ಷ</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪಿಯುಸಿ (ಬಿಎ ಕೋರ್ಸ್ ಅಪೂರ್ಣ)</p>.<p>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ: ಆರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ</p>.<p><strong>ಹಿಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ</strong>: ಸಾರಿಗೆ, ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಇಂಧನ</p>.<p>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ: ₹ 214.85 ಕೋಟಿ </p>.<p>–––––</p>.<p><strong>5. ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ</strong></p>.<p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ:</strong> ಬಬಲೇಶ್ವರ (ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ)</p>.<p><strong>ಜಾತಿ:</strong> ಲಿಂಗಾಯತ (ಕುಡ ವಕ್ಕಲಿಗ)</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಸಿವಿಲ್)</p>.<p><strong>ವಯಸ್ಸು</strong>: 62 ವರ್ಷ</p>.<p>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ: 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕ (ತಿಕೋಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎರಡು, ಬಬಲೇಶ್ವರದಿಂದ 4 ಬಾರಿ) </p>.<p>ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ: ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಗೃಹ, ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ</p>.<p>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ: ₹141 ಕೋಟಿ </p>.<p>–––––</p>.<p><strong>6.ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ</strong></p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ)</p>.<p><strong>ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ</strong></p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಬಿಎಸ್ಸಿ</p>.<p>ವಯಸ್ಸು: 73 ವರ್ಷ</p>.<p><strong>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ</strong>: 8 ಬಾರಿ ಶಾಸಕ</p>.<p>ಹಿಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ: ಗೃಹ, ಸಾರಿಗೆ, ಮುಜರಾಯಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ</p>.<p>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ: ₹110 ಕೋಟಿ</p>.<p>––––</p>.<p><strong>7. ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ</strong></p>.<p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ:</strong> ಯಮಕನಮರಡಿ</p>.<p>ಜಾತಿ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ವಾಲ್ಮೀಕಿ)</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪಿಯುಸಿ</p>.<p>ವಯಸ್ಸು: 64 ವರ್ಷ</p>.<p>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ</p>.<p><strong>ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ:</strong> ಅರಣ್ಯ, ಅಬಕಾರಿ, ಜವಳಿ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ</p>.<p>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ: ₹158.56 ಕೋಟಿ</p>.<p>–––––</p>.<p><strong>8. ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ</strong></p>.<p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ:</strong> ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ)</p>.<p><strong>ಜಾತಿ: ಒಕ್ಕಲಿಗ</strong></p>.<p>ವಯಸ್ಸು: 53 ವರ್ಷ</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ</p>.<p>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ?: ಆರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ</p>.<p><strong>ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ:</strong> ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ, ಕೃಷಿ, ಕಂದಾಯ</p>.<p>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ: ₹16.17 ಕೋಟಿ</p>.<p>–––</p>.<p><strong>9. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ</strong></p>.<p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ</strong>: ಚಿತ್ತಾಪುರ (ಮೀಸಲು) (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ)</p>.<p>ಜಾತಿ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಬಲಗೈ)</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್</p>.<p>ವಯಸ್ಸು: 47 ವರ್ಷ</p>.<p>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ: ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ</p>.<p><strong>ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ</strong>: ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್</p>.<p>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ: ₹16.83 ಕೋಟಿ</p>.<p>––––––</p>.<p><strong>10.ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಫರೀದ್</strong></p>.<p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ:</strong> ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ)</p>.<p>ಧರ್ಮ: ಮುಸ್ಲಿಂ (ಬ್ಯಾರಿ)</p>.<p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:</strong> ಬಿಎ, ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ</p>.<p>ವಯಸ್ಸು: 57 ವರ್ಷ</p>.<p>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ: 5 ಬಾರಿ ಶಾಸಕ</p>.<p><strong>ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ:</strong> ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ (ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ)</p>.<p>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ: ₹6.97 ಕೋಟಿ</p>.<p>–––</p>.<p><strong>11.ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ</strong></p>.<p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ:</strong> ಭಾಲ್ಕಿ (ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ)</p>.<p><strong>ಜಾತಿ:</strong> ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ </p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಬಿಇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್</p>.<p>ವಯಸ್ಸು: 64 ವರ್ಷ</p>.<p>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ?: 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕ</p>.<p><strong>ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ :</strong> ಪೌರಾಡಳಿತ, ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ</p>.<p>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ: ₹8.74 ಕೋಟಿ</p>.<p>–––––</p>.<p><strong>12. ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ</strong></p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ (ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ)</p>.<p><strong>ಜಾತಿ: ಕುರುಬ</strong></p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ</p>.<p>ವಯಸ್ಸು: 46 ವರ್ಷ</p>.<p>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ: 2 (ಒಂದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ, ಹಾಲಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ )</p>.<p>ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವ</p>.<p>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ: ₹31.88 ಕೋಟಿ</p>.<p>––––</p>.<p><strong>13. ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್</strong></p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ)</p>.<p><strong>ಜಾತಿ: ಕುರುಬ</strong></p>.<p>ವಯಸ್ಸು: 54 ವರ್ಷ</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪಿಯುಸಿ</p>.<p>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ?: ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ</p>.<p>ಹಿಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ: ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ</p>.<p>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ: ₹648 ಕೋಟಿ </p>.<p>––––</p>.<p><strong>14. ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ</strong></p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸೇಡಂ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ)</p>.<p><strong>ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ (ಆದಿ ಬಣಜಿಗ)</strong></p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಎಂಡಿ</p>.<p>ವಯಸ್ಸು: 59 ವರ್ಷ</p>.<p>ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ?: 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕ</p>.<p>ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಖಾತೆ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ </p>.<p>ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿ:₹28.70 ಕೋಟಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>