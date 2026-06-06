ಜನ ಹಿತ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಆದ್ಯತೆ

<p>ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ನೂತನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಲೇಬೇಕಾದ ಆದ್ಯತಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಖಾತೆಗಳೆಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಗೃಹ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಇಂಧನ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲದಂತಹ ಖಾತೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೃಷಿಕರು, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅಂತಹ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಲವನ್ನೇ ತೋರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭದ ಮೊದಲೇ ದಿನವೇ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಇರದೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಶಾಲಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಶಾಲೆಗಳು ಶುರುವಾಗುವುದೆಂದರೆ ರಂಗೋಲಿ ಇಟ್ಟು, ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಶೂಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸವು ಜತೆಜತೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಚಿವರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಸಚಿವರಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಚಿವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>ಹಾಗೆಯೇ, ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಜತೆಗೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಇಟಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ, ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. </p>.<p>ನೀಟ್ ಗೊಂದಲ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದುದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಹೊಣೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಸಚಿವರು ಖುದ್ದು ಕೆಇಎ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೋಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅದೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸದ್ಯವೇ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತಾಪಿ ಸಮುದಾಯ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೇ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆರಂಬವಾಗಲಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಇಲಾಖೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರ ಹೆಗಲಿಗೂ ಹೊರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ.</p>.<h2>ಕೃಷ್ಣಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ; ನೀರು, ಗುಂಡಿ, ಚರಂಡಿ!</h2><p>ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ<br>ರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಷ್ಟು ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಆಧರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳು, ಜಲಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೊ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಷ್ಟೇ ಅವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೊಸದಿಕ್ಕು ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿಯೇ ಇವೆ. </p><p>ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಲಿಕೆಗಳು, ಬಿಡಿಎ, ಬಿಎಂಆರ್ಡಿಎ, ಬಿಐಎಎಪಿಎ (ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ), ಆರು ಉಪನಗರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಅವರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದವು. ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪುರೇಷೆ ಹಾಕಿಕೊಡುವ (ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಯೋಜನಾ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೂಡ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿಯೇ ಇದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>