ಏರು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ: ₹1.12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ 2026–2023ರ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ವಿತ್ತೀಯ ಮುನ್ನಂದಾಜು.</p>.<p>2029–30ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ₹1.12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ₹4.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ವರ್ಧಿಸುವಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತರುವ ಆಸ್ತಿ ಸೃಜನೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವೇ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ. ರಾಜ್ಯದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲಾ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುನ್ನಂದಾಜಿನಲ್ಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ₹65,982 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಇದ್ದು, 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹74,682 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯು ಇದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ 2029–30ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ₹1.12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದ (ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ) ಶೇ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯ ಐದೂ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು, ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ ಶೇ 2ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂಬ ವಿವರ ಮುನ್ನಂದಾಜಿನಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ ಶೇ 2.13ರಷ್ಟು ಇದ್ದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಮಾಣವು, 2026–27ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 2.26ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2029–30ನೇ ಸಾಲಿನ ವೇಳೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಮಾಣವು ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ ಶೇ 2.62ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>