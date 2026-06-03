ಬುಧವಾರ, 3 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಈ ಮೂವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 16:09 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 16:09 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
S NijalingappaD Devaraj ArasuKarnataka CMsiddramiaNews Plus
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT