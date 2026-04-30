ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚರ್ಚೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆ ಬೇಕೇ?

ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಗಲಾಟೆ, ಹೊಡೆದಾಟ, ಕೊಲೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಕ್ಕಿನ ಹೋರಾಟ, ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಹಣ–ಜಾತಿ–ತೋಳ್ಬಲಕ್ಕಿಂತ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಇರುವವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆ.