ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವಾಸಿಯಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಕಷ್ಟ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಹುತೇಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು ವಾಸಿಯಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾನಗರಗಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ನೂರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತರಹೇವಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಮಹಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂಗವಿಕಲರು, ತೀವ್ರತರ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, ವಿಧವೆಯರು, ಒಂಟಿ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಪತಿ–ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹೋಬಳಿ (ಇ–ಗ್ರೇಡ್), ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ (ಡಿ–ಗ್ರೇಡ್) ನಗರ ಸಭೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ (ಸಿ–ಗ್ರೇಡ್) ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ (ಬಿ–ಗ್ರೇಡ್) ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ (ಎ–ಗ್ರೇಡ್) ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಬಯಸಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಪತಿ–ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಹುತೇಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಹಲವರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೈಜ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಕೋಟಾಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕೆಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಹಕಾರವೂ ಇಂಥವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. </p>.<p><strong>ಬೋಧನೆಯನ್ನೇ ಮರೆತ ‘ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು’</strong></p><p>ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಬಡ್ತಿ ಕಡತ, ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು, ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವರು ಬೋಧನಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಯಸುವವರ ಜತೆಗೂ ವ್ಯವಹಾರದ ನಂಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೆಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>‘ಮಹಾರಾಣಿ’ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪತ್ರ</strong></p><p>ಮಹಾರಾಣಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಯಂ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಅವರು ಬಡ್ತಿ, ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ</strong></p><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ 2021ರವರೆಗೂ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ರೂಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2009ರ ನಂತರ ವರ್ಗಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದವು. 2021ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>2023ರ ಆಗಸ್ಟ್– ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿ ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು (ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷ) ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂದೂಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೇ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>