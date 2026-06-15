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Homenewskarnataka news

ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವಾಸಿಯಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಕಷ್ಟ

ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ತರಹೇವಾರಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 22:59 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 22:59 IST
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