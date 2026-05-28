<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 458 ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ತೃತೀಯ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>'2025-26ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,091 ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶವನ್ನೇ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. 190 ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾತಿ ಇತ್ತು. ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತದಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ, ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾಧಾರಿತ ವಿಷಯಗಳ 230 ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ 186ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 26 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಎ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>