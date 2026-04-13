ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು | ದೆಹಲಿಗೆ ‘ಕೈ’ ದಂಡು: ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದವರೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಉಳಿದ 2 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸಚೇತಕ
ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಿ.ಎಂ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಸಿ. ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಸಕ
