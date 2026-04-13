ಸೋಮವಾರ, 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು | ದೆಹಲಿಗೆ ‘ಕೈ’ ದಂಡು: ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:39 IST
Last Updated : 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 2:02 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್‌ರಚನೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ದಂಡು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್‌ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
ಹೊಸಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಶಾಸಕರು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲವೆಂದಿರುವ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಂಪುಟ ಪುನರ್‌ರಚನೆಯ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಉದ್ದೇಶ
ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಂಡವು 3-4 ದಿನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಪುನರ್‌ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
25
ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮೇ 20
ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಸಮಯ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದವರೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಉಳಿದ 2 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ
ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸಚೇತಕ
ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಿ.ಎಂ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಸಿ. ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶಾಸಕ
‘ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು’
‘ನಾವು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎರಡು ದಿನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದೂ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
