ಅಡ್ಡಮತ: ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಘಾತ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನ 7 ಸ್ಥಾನಗಳ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ–ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ದಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐದೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿಯ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಕಾರಣ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿಯಲ್ಲಿ, ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇರದಿದ್ದರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನುಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐದೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಿಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 2ರಿಂದ 3 ಮತಗಳು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳಬಹುದೆಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಯೋಚಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 11 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತಗಳನ್ನು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ’ದ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇತರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಅಂದಾಜು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ‘ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ’ಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಡ್ಡಲು ‘ದಳಪತಿ’ಗಳು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದು ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದಂತಿದೆ. </p>.<p><strong>ಮತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: </strong></p>.<p>ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಒಟ್ಟು 222 ಮತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮತ ಅಸಿಂಧುವಾದ ಕಾರಣ, 221 ಮತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 151, ಬಿಜೆಪಿ 56 ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ 14 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 135, 2 ಸಹ ಸದಸ್ಯರು, 1 ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಉಚ್ಛಾಟಿತ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಮತಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 140 ಮತಗಳಷ್ಟೇ ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರ ಮತ ಅಸಿಂಧುವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ (ಅಸಿಂಧು ಬಿಟ್ಟು) ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 11 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೋಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಹೋಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಆಗದಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಶಾಸಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಣಕು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವು ಸುಲಭ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ 62 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಮತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 64 ಮತಗಳ ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 30 ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ 4 ಮತಗಳನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ 29, ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ 27 ಮತಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಗದಿತ ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ 27.63 ಮತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ರಘು ಅವರಿಗೆ ಚಲಾವಣೆಗೊಂಡ ಒಂದು ಮತ ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಲಿಂಗರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ 3 ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ 4 ಮತಗಳು ಏನಾದವು? ಅವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. </p>.<p>18 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 14 ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿವೆ. ‘ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏಳು ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>‘ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಶಾಸಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಗಿತವೂ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p><strong>‘ಶಿಸ್ತಿ’ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಘಾತ</strong></p><p>‘ಶಿಸ್ತಿ’ನ ಪಕ್ಷವೆಂದೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ‘ಅಡ್ಡಮತದಾನ’ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಕ್ಷದ ‘ವಿಪ್’ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಿದೆ. ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಲಭ್ಯ ಮತ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಮತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಏಳು ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>‘ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅನ್ಯರ ಮತ ಸೆಳೆದು, ಎದುರಾಳಿಗೆ ಏಟು ಕೊಡಲು ಅಣಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಾಯಕರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಬೆಂಬಲ’</strong></p><p>‘ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲವಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ನಾವು ಯಾವ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ನೀಡಿದ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶಕ್ತಿ’ ಎಂದು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕರ ನಡೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಗೆದ್ದ ಡಿಕೆಶಿ ಚಮತ್ಕಾರ</strong></p><p>ಬಿಜೆಪಿ– ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 11 ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಪ್ತ, ಪಕ್ಷದ ಐದನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿನಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಣೆದಿದ್ದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಫಲ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬಿಡದಿ ಬಳಿಯ ವಂಡರ್ ಲಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ‘ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಮಿಷದ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೂ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಡಿದ ಮಾತೇ ಬೇರೆ, ನಡೆದ ದಾರಿಯೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು, ಆ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ನಡೆಸಿದ ಚಮತ್ಕಾರ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಕ್ಷಗಳ ಬಲಾಬಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐದನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮತಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆಪ್ತನನ್ನು ಶತಾಯಗತಾಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಮತದಾನ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ‘ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ದಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಶಾಸಕರು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ‘ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ’ಯ ಮತ ಚಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>