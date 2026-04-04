‘ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ: ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿ’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು (ಡೀಮ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್) ಈ ಹಿಂದೆ ಗುರುತಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ-

ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ ಗುರುತಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಗುರುವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, 'ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ತಂಡ ರಚಿಸಬೇಕು. ಕಂದಾಯ- ಅರಣ್ಯ ಗಡಿ ನಿಗದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ, ರೈತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿ ಸರ್ವೇಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕದೇ ಇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಗೆ ಸಚಿವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

'ಕಾಡಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಆದರೆ, ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಜಾಗ, ಕೆರೆ ಜಾಗ, ಶಾಲೆಯ ಜಾಗವನ್ನೂ ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ. ಶೇಂದಿ ವನ ತೆಂಗಿನಂತೆಯೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ. ಅದನ್ನೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಕುರುಚಲು ಗಿಡ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಭಾವಿತ ಅರಣ್ಯ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಆಗಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260404-32-1921712458