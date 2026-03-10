ಮತದಾನ ಮಾಡದವರ ಸವಲತ್ತು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ: ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವೀರಪ್ಪ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಮಿತಿ ಮೀರಿರುವ ಚುನಾವಣೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಯುವ ಜತೆಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡದವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತು ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಕಟ್ಟಿನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಲೋಗೊ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>‘ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ ಹಾಕಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ ಹಾಕಲು ರಜೆ ನೀಡಿದರೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ಮತದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ಮತದಾರರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತದಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರ ಡಿಎಲ್, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಇಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಈಗಂತೂ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಚಾಣದ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮತ ಪಡೆಯಲು ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರೆ ಆಮಿಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರ ಬಳಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಇಂತಹ ಹಣ ಪಡೆದು ಮತ ನೀಡಬಾರದು. ಹಣ ಕೊಡಲು ಬಂದವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ಅಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಭೂತ ತೊಲಗಬಹುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಇನ್ನೇನು ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ ಕೊಡಿ. ಸೋತರೂ ನಾನು ಹಣ ಕೊಡೊಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ:</strong> </p><p>ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತಾ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸತಾಯಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ತಹಸಿಲ್ದಾರರ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಇದರ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಜನ ಕಾನೂನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p><p><strong>‘ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರಲಿ’</strong></p><p>‘ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ಯುದ್ದ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಿತಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಧಿಕಾರ ದಾಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದೇ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾಗಲು ಇದೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ’ ಎಂದು ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ ಕೆ ವಂಟಿಗೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತದಾರನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವನು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಹಣದಾಸೆಗೆ ಮತ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮತದಾರರು ಹೊರ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಕಡಿವಾಣ ಬೇಕು: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಎಸ್.ಸಂಗ್ರೇಶಿ, ‘ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲವೇ ಚುನಾವಣೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಣ, ಹೆಂಡ, ಜಾತಿ ಬಳಸಿ ಮತ ಹಾಕುವ ಪದ್ದತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 1972ರಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>ಆಯೋಗದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಸದಾನಂದ ಎಚ್. ಹೊಸಗೌಡರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್, ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಮರಬಳ್ಳಿ, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>