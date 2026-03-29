ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳು: ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: 'ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ(ಯುಕೆಪಿ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೋಸ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಅಪರಾಧ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕೋವಿಡ್ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ₹4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜನರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಹೊರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭಂಡತನ, ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಗೆ ಯುಪಿಎ ಕೇವಲ ₹700 ಕೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ₹7,700 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದರೆ ಉದ್ಧಟತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿ ಸುತ್ತಾರೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದವರು ಕರೆದರೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದಾಗ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯುಕೆಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ₹400 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿ ಬೆನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಕೆಪಿ ಯೋಜನೆಗೆ ₹75 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹18 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>