ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ | 15 ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ: ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 18:48 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 18:48 IST
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