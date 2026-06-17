ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರ ಭೇಟಿಗೆ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸೆಲ್ಪಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಗಿನ ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು, ಸಾಕಾನೆಗಳ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಾನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆಯಾ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ತುಂಬಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನೆ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವಲಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಶಿಬಿರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ರೂಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ,</p><p>ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಆನೆ ಶಿಬಿರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ( ವನ್ಯಜೀವಿ) ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೂಚನೆಗಳೇನು</p><p>1. ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>2. ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಕೆಂಪು ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಸರಿ ವಲಯವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಲಯಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ</p><p>3. ಸಾಕಾನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವೇ ಮೊದಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳದ ಅಪಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತರವನ್ನಾದರೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. </p><p>4. ಯಾವುದೇ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ವಲಯದ ಸಾಕಾನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಶಿಬಿರದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.</p><p>5. ಮದವೇರಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಲಕ್ಷಣ ಇರುವ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ಗಾಯಗೊಂಡ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರುವ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾದ, ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸದ ಆನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಿಡಬಾರು. ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮರಿ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಯಿ ಆನೆಯನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಿಡಬಾರದು.</p><p>6.ಭೇಟಿದಾರರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಹಸಿರು, ಕೆಂಪು, ಕೇಸರಿ ವಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಆನೆಯನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಬೇಕು. </p><p>7. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಪಾಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಸಿರುವ ಲಯ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ವಲಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನದ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು,</p><p>8.ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದು ಶಿಬಿರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. </p><p>9.ದೈನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು</p><p>10.ಆನೆಯ ನಡವಳಿಕೆ. ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಭ್ಯತೆ, ಹವಾಮಾನ, ನದಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಸಿದ್ದತೆ, ಸಂವಹನ, ತಡೆಬೇಲಿ ಬಲ, ತುರ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.</p>.<div><blockquote>ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಿಬಿರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಕುಮಾರ್ ಪುಷ್ಕರ್, ಪಿಸಿಸಿಎಫ್( ವನ್ಯಜೀವಿ)</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>