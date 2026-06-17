ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರ ಭೇಟಿಗೆ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸೆಲ್ಪಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಜಾರಿ.
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 11:09 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 11:09 IST
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ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಿಬಿರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಮಾರ್‌ ಪುಷ್ಕರ್‌, ಪಿಸಿಸಿಎಫ್‌( ವನ್ಯಜೀವಿ)
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