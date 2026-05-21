ಆನೆ ಶಿಬಿರ: ಜಾರಿಯಾಗದ ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಅತೀ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಚಿಸಿದ್ದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ 7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.

ದುಬಾರೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು, ಬಳಿಕ ಆನೆಯ ಪ್ರಾಣವೂ ಹೋಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ವಿಷಯವೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರವೂ ಕ್ರಮ ಆಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿವೆ.

ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಆರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಡನಾಟ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳಿರುವ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ:

ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಆನೆಯೊಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಶಿಬಿರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಕೀಲ ಕೆ.ಎನ್. ಅಮೃತೇಶ್ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಂ. ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನೂ ರಚಿಸಿತ್ತು. 2019ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಳ, ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪಶುವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ, ಆನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಹೊಸ ಶಿಬಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ:

ಮೊದಲಿದ್ದ ಆರು ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರೆ, ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿಬಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ಶಿಬಿರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಹರವೆ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 5 ಆನೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಕಟ್ಟೆಗೆ 2 ಆನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೂದಿಪಡಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಆನೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಕುಶಾಲನಗರ ಸಮೀಪದ ಹಾರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದುಬಾರೆ, ಸಕ್ರೆಬ