ಎಐ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಜಿನೋಮ್’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವರದಿ (ಜಿಎಸ್ಇಆರ್) 2026ರ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ‘ಎಐ-ನೇಟಿವ್’ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. </p><p>ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆರ್ ಅಂಡ್ ಡಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ), ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>