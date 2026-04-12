ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಶುಲ್ಕ | ಶೇ 7.5 ಹೆಚ್ಚಳ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶೇ 7.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಿಂದ 15ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಶೇ 7.5 ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಟೈಪ್-1 ಖಾಸಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಇಟಿ ಸೀಟುಗಳ ಶುಲ್ಕ ₹81,800ರಿಂದ ₹87,935ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಟೈಪ್-2 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ₹91,000 ರಿಂದ ₹97,825ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೋಂದಣಿ, ಇತರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಖಾಸಗಿ ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾ ಸೀಟು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಶುಲ್ಕ ₹10,610 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹20,000 ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೇ 7.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸೀಟುಗಳಿಗೂ ಶೇ 5 ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2026–27ನೇ ವಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು ಸಭೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.