ಸುರಕ್ಷಿತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ

<p>ಕಳೆದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಬಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿಬಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೇರ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 2026ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದ ಕರಡನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತೆರಿಗೆ ಹಂತಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವೊಂದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮಾದರಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು– ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು– ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಚಿಸಿದ ಅಬಕಾರಿ ವರಮಾನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (ಆರ್ಎಂಸಿ) ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕರಡು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಮದ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವು ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ 1.45ರಿಂದ ಶೇ 2.6ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಭ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ರಾಜ್ಯವು ಮದ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದಾಜು ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹51 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲ; ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಭರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಣ.</p>.<p>ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಸಾವು ನೋವುಗಳು. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮದ್ಯ ಕುಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಗಳಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಆಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅದನ್ನು ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧದಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಮದ್ಯನಿಷೇಧ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯನಿಷೇಧ ಎನ್ನುವ ‘ಚಿಕಿತ್ಸೆ’ಯು ಮೂಲ ಕಾಯಿಲೆಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಿಷೇಧವು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ಕುಡಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೀಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ವರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಮಲೇರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ‘ಎಕಾನಮಿ’ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು (2026) ನಾಲ್ಕು ‘ಮೂಲ ತತ್ವ’ ಆಧರಿಸಿವೆ:</p>.<p>1. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧರಿತ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮದ್ಯ ಕುಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯು ಅವರು ಸೇವಿಸುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯು (ಎಲ್ಎಐಬಿ) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದ್ಯಕ್ಕೂ ಅದರ ಹಾನಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು: ನಾವು ಮುಂದಿನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ₹2,000ದಷ್ಟು ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮಾನದಂಡದ ವೆಚ್ಚ’ವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮದ್ಯವು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹೇರುವ ಬಾಹ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>3. ಮಿತ ಕುಡಿತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು: ನಾವು ಮದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮದ್ಯಗಳತ್ತ ವಾಲುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.</p>.<p>4. ಆಡಳಿತದ ಆಧುನೀಕರಣ: ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ‘ಪರ್ಮಿಟ್ ರಾಜ್’ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಪದ್ಧತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಸ್’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ಅಡಿಯಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಸಂಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ನಾವು ಹಂತಹಂತದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.</p>.<p>ಹಂತ 1 (2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ): ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದರದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು 16ರಿಂದ 8ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ರಾಜ್ಯವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಕರೂಪದ ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಸರಳೀಕೃತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವೂ ಸೇರಿ, ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಂತ 2 (2027-28ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ): ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಆ್ಯಂಡ್-ಟ್ರೇಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಹಂತ 3 (2029-30ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ): ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ದರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಆ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ, ಈ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮದ್ಯ ಕುಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವುದು.</p>.<p>ಅಬಕಾರಿ ಆದಾಯದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಲನ್ನು ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆರ್ಎಂಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ: ವ್ಯಸನಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನರ ಶಿಕ್ಷಣ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಅಬಕಾರಿ ಕುರಿತಾದ ಆರ್ಎಂಸಿ ಕರಡು ವರದಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು, ಉತ್ಪಾದಕರು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಆರ್ಎಂಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 60 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಓದಲು, ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸಂಬದ್ಧ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ, ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯು ಕುಂಠಿತವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ಸುರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು</p>.<p>ಲೇಖಕ:ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಬಕಾರಿ ವರಮಾನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>