<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ರಾಜ್ಯದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ₹60,500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆರ್ಬಿಐನ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ, ‘ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ (ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯ) ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ₹8.14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ ₹7.64 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ (ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿ) ಶೇ 24.91ರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಆರ್ಬಿಐ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತಲಾದ ₹20,412 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ, ರಾಜ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಲೆವಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ₹23,810 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಇದನ್ನೂ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದಿದೆ.</p>.<p>ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ‘ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್’ ಮತ್ತು ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್’ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ₹16,300 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಮೊತ್ತಗಳು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ₹60,500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯು ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲವು ₹7.64 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟೇ ಇರಲಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವು ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ ಶೇ 25ರಷ್ಟನ್ನು ಮೀರಬಾರದು ಎಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>