ಸೋಮವಾರ, 18 ಮೇ 2026
ಆಹಾರ: ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ

ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಬಣ್ಣ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢ -ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲು
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 18 ಮೇ 2026, 0:15 IST
ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ
ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಗ್ರಹ
ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ತಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಅಡುಗೆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಂದ 62.05 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿದೆ. ಆಹಾರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2024ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ 33 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಈ ತರಬೇತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 3716 ಮಂದಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೌಶಲ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
